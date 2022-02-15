Diyarbakır'da 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA, Ömer Yasin Ergin - Güncel
 - Güncelleme:
Diyarbakır'da 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Diyarbakır'da uyuşturucu suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Diyarbakır'da uyuşturucu suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G'yi Çınar ilçesinde düzenlenen operasyonla yakaladı.

A.G, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'da 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, JASAT, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title