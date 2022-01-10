Uyuşturucu ve tabancanın ele geçirildiği otomobilde kayıp kişi de bulundu

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu ve tabancanın ele geçirildiği otomobilde kayıp olarak aranan kişi de bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oruçlu Mahallesi'nde bir araçta uyuşturucu ve silah bulundurulduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, 4 kişinin bulunduğu otomobili durdurarak arama yaptı.

H.D'nin üst aramasında alüminyum folyoya sarılı 2 gram metamfetamin, araçta ruhsatsız tabanca, şarjör ve 11 tabanca fişeğiyle uyuşturucu kullanma aparatı ve hap ele geçirildi.

Kayıp olarak arandığı belirlenen otomobildeki S.Ç, ekiplerce ailesine teslim edildi.

AA / İsmihan Özgüven - Son Dakika Haberleri

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