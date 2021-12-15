Uyuşturucu ve silah takasına polis baskını

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında uyuşturucu ile silah takası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında daha önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan baskında uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen M.K. ve A.H. ile silah kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen C.K. isimli şahıs uyuşturucu ve silah takası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen şahıslardan A.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.K. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. C.K. isimli şahsın ise detaylı soruşturması yapılmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

Operasyon kapsamında M.K.'nın ikametinde yapılan aramada 275 gram bonzai, 130 gram metamfetamin, 1 gram esrar, 4 adet uyuşturucu hap, cep telefonu görünümlü hassas terazi, ruhsatsız silah, kurusıkı tabanca, 33 adet fişek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 37 bin 500 lira para ele geçirilirken C.K.'nın arabasında yapılan aramada ise 10 adet şarjör, 16 adet sürgü, 13 adet gövde olmak üzere silah yapımında kullanıldığı değerlendirilen muhtelif malzemeler ele geçirildi. - OSMANİYE