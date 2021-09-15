Uyuşturucu ve sahte paradan aranıyordu, Didim'de yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde parada sahtecilik ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından 2 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, B.M., M.K. ve M.A. isimli şahıslardan farklı tarihlerde toplam 2.25 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili yapılan araştırmalarda bu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen Şüpheli S.Y.T. ikametinde yakalandı.,Şahsın ikametinde yapılan aramada herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmazken, şahsın, hakkında "Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" Söke ilamat bürosunca "Parada Sahtecilik" suçlarından aranmasının bulunduğu, bu suçlardan 2 yıl ve 8 bin 320 TL kesinleşmiş adli para cezasının bulunduğu tespit edildi. S.Y.T. isimli şahıs Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

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