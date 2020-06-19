Uyuşturucu ve sahte para ile yakalanan zanlı tutuklandı Karabük Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde kente uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karabük Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde kente uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.Ç. isimli şahsın Karabük'e uyuşturucu madde getireceği bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında şüpheli şahıs ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 200 TL sahte banknot, 179 adet ecstasy adı verilen uyuşturucu hap ve 118.43 gram sentetik kannabinoid maddeleri ele geçirildi. Uyuşturucu Madde Temin ve Ticareti ile Parada Sahtecilik suçlarından hakkında adli işlem yapılan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KARABÜK Kaynak: İHA