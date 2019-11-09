Uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1 şahsın üzerinden 0.3 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahsın alınan ifadesinden hareketle bir işyerinde yapılan aramada 2 gram metamfetamin maddesi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 16 adet fişek ele geçirildi. İşyeri sahibi de gözaltına alındı.
Şahıslar hakkında gerekli işlemler yapılarak adli mercilere sevk edildi. - ADIYAMAN