Uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

09.11.2019 14:23 | Son Güncelleme: 09.11.2019 14:28
Uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1 şahsın üzerinden 0.3 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahsın alınan ifadesinden hareketle bir işyerinde yapılan aramada 2 gram metamfetamin maddesi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 16 adet fişek ele geçirildi. İşyeri sahibi de gözaltına alındı.


Şahıslar hakkında gerekli işlemler yapılarak adli mercilere sevk edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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