Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 1 tutuklama
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Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 1 tutuklama

15.03.2021 15:22 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:32

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 57 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 57 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 57 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda,39,01 gram sentetik uyuşturucu, 13,21 gram metamfetamin, 9,29 gram esrar, 12,37 gram eroin, hassas terazi, sentetik ecza malzemesi, 2 uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 3 bin 833 paket kaçak sigara, 24 şişe içki, 220 kaçak cep telefonu, 1300 güneş gözlüğü, 5 tamir kiti, 2 bin 180 tamir kiti ve 52 adet sahte 50 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 1 tutuklama
Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 1 tutuklama
Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 1 tutuklama
Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 1 tutuklama

Kaynak: Anadolu Ajansı

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