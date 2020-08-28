Uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonunda 5 kişi yakalandı Hatay'ın İskenderun, Antakya ve Reyhanlı ilçelerindeki uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun, Antakya ve Reyhanlı ilçelerindeki uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapan şahıslar ile gümrük kaçağı sigara satanlarla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, önceden belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonda 73,28 gram esrar, yaklaşık 1 gram sentetik uyuşturucu, 27 kök Hint keneviri ile 180 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü. Kaynak: AA