Uyuşturucu ve hassas terazi ile yakalanan kişi tutuklandı

27.08.2019 13:44

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir miktar sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ile yakalanan kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Davutlar Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri Y.K'yı durdurdu.

Üst araması yapılan şüphelinin üzerinden 21 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelinin çantasında da hassas terazi bulundu.

Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adliyede "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA