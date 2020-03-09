Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı
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Kahramanmaraş, Güncel

Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü tutuklandı.

09.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:22
Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü tutuklandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananlar ile fuhşa teşvikle yer ve imkan sağlayan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde ve üzerilerinde yapılan aramada, bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız silah ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ayhan P. (48), Mehmet A. (33) ve Ertuğrul B. (22) tutuklandı.

Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Kaynak: AA

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Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı

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