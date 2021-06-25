Uyuşturucu ve esrarla yakalanan şahıs gözaltında
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Uyuşturucu ve esrarla yakalanan şahıs gözaltında

Uyuşturucu ve esrarla yakalanan şahıs gözaltında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu hap, esrar, uyuşturucu içme aparatları ve nakit para ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu hap, esrar, uyuşturucu içme aparatları ve nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs bugün adli makamlara sevk edilecek.

Manisa'nın Alaşehir İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi'nde dün akşam saat 21.00 sıralarında Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT Timinin adli makamlardan alınan arama ve el koyma izninin ardından H.B.(46) isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda 45 adet sentetik ecza hap, 15 gram Metamfetamin, 5 gram kubar esrar, 1 adet elektronik hassas terazi, 7 adet 9 mm çapında mermi, 2 bin 850 TL nakit para ve 7 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Şüpheli H.B. isimli şahıs cumhuriyet savcısının talimatı ile gözaltına alınırken şahsın bugün adli makamlara sevk edileceği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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