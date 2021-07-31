Uyuşturucu üretiminde kullanılan 3 ton ham madde ele geçirildi
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Uyuşturucu üretiminde kullanılan 3 ton ham madde ele geçirildi

Uyuşturucu üretiminde kullanılan 3 ton ham madde ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başakşehir'de bulunan bir sanayi sitesindeki dükkana baskın yapan polis ekipleri uyuşturucu yapımında kullanılan 3 tonluk kimyasal madde ele geçirdi.

Başakşehir'de bulunan bir sanayi sitesindeki dükkana baskın yapan polis ekipleri uyuşturucu yapımında kullanılan 3 tonluk kimyasal madde ele geçirdi. Doğu Anadolu'ya sevk edilen maddeleri hazırlayan 3 zanlı ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda narkotik şubeye bağlı polis ekipleri, Başakşehir'de sanayi içerisinde bulunan ve depo olarak kullanılan dükkana bugün öğle saatlerinde baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında içeride uyuşturucu madde yapımında kullanılmak üzere depolanan 3 ton asit anhidrit ele geçirildi. Depoda bulunan 3 zanlıda gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ekipler uyuşturucu yapımında kullanılacak ham maddeleri vinç ile ikinci kattaki depodan indirdi. Kimyasal madde üretimi yapılan depo üzerinde inceleme yapan olay yeri inceleme ekipleri maddeden de numuneler aldı. Polisin yapmış olduğu baskın sonrasında depodan Doğu Anadolu'daki illere de kimyasal ham madde sevkiyatının yapıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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