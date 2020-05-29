Uyuşturucu trafiğini yönetmek için ajanda tuttular
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Uyuşturucu trafiğini yönetmek için ajanda tuttular

Denizli'de polis tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklanırken, şahısların araçlarında yapılan aramalarda ise metanfetamin ile hassas terazi ve uyuşturucu trafiğini yönetmek için yapılan hesapların tutulduğu ajanda ele geçirildi.

Uyuşturucu trafiğini yönetmek için ajanda tuttular
29.05.2020 21:26 | Son Güncelleme: 29.05.2020 21:29

Denizli'de polis tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklanırken, şahısların araçlarında yapılan aramalarda ise metanfetamin ile hassas terazi ve uyuşturucu trafiğini yönetmek için yapılan hesapların tutulduğu ajanda ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapılan operasyonda Acıpayam ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şahısları takibe alındı. Polis ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini alarak içerisinde 4 kişinin bulunduğu aracı durdurdu. Ardından araçla birlikte şahısların üst aramalarını yapan ekipler 3 ayrı kağıt içerisinde metamfetamin isimli uyuşturucu, üzerinde Lyrıca ve Gyrex ibaresi yazılı birer adet kapsül ilaçlar, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde içiminde kullanılan düzenek ve 6 adet 7,65 tabanca mermisi ele geçirildi. Aramalarda ayrıca şahısların uyuşturucu trafiğini yönetmek amacı ile hesabın tutulduğu bir de ajanda bulundu.

Operasyon sonunda araçta bulunan 4 şahıs gözaltına alınırken işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlaması ile adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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