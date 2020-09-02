Uyuşturucu ticaretine tutuklama
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Uyuşturucu ticaretine tutuklama

Samsun'da bir kişi uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.

Uyuşturucu ticaretine tutuklama
02.09.2020 20:31 | Son Güncelleme: 02.09.2020 20:35

Samsun'da bir kişi uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.G. isimli şahsın olduğu araçtan 35,12 gram bonzai ele geçirdi. Gözaltına alınan E.G., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.G. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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