Uyuşturucu Ticaretine Tutuklama

Samsun'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi Şevketiye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir binanın bodrum katını zula olarak kullan kişinin buradan irtibatta olduğu şahıslara uyuşturucu madde sattığını tespit etti.

Söz konusu olayla ilgili T.U. narkotik polisi tarafından takibe alındı. T.U. bir kişiye 1 paket bonzai sattığı tespit edildi ve söz konusu uyuşturucu satın alan kişiden elde edildi. Binanın bodrum katında bulunan zulasına girerek uyuşturucu madde sakladığı iddia edilen T.U., suç üstü yakalandı. Bodrum katında ve T.U.'nun üzerinde yapılan aramada, 4 paket halinde toplam 83,67 gram bonzai ile uyuşturucu madde paketlemek için kullanılan çok sayıda kağıt ve poşet parçaları ele geçirildi. Polisteki sorgusu tamamlanan T.U., bugün çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN