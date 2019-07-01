Uyuşturucu ticaretine suç üstü

Aydın'ın Söke ilçesinde uyuşturucu ticareti yaparken suç üstü yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Savuca Mahallesi'ndeki bir metruk binaya operasyon yaptı.

Operasyonda, Y.A, Ö.E. ve T.D. gözaltına alındı.

Binanın içinde ve dışında yapılan aramada, satışa hazır hale getirilmiş 13 gram metamfetamin, 4 uyuşturucu içme aparatı, 1 av tüfeği ile 26 kök kenevir ele geçirildi.

Yapılan kimlik kontrolünde Y.A'nın "Kasten adam öldürme, terör örgütü PKK propagandası yapmak", Ö.E'nin "Hırsızlık, uyuşturucu ticareti yapmak", T.D'nin de "Uyuşturucu ticareti yapmak ve konut ihlali yapmak" suçundan arandığı tespit edildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA