Uyuşturucu ticaretine Onix darbesi
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Uyuşturucu ticaretine Onix darbesi

Uyuşturucu ticaretine Onix darbesi Gaziantep'te hassa burunlu dedektör köpek Onix'in şüphelendiği kamyondan 83 kilo esrar ele geçirildi Gaziantep'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin durdurulan bir tırda dedektör köpek Onix ile yaptığı aramada 83 kilo eszrar, bin 370...

08.06.2020 09:55 | Son Güncelleme: 08.06.2020 10:00

Uyuşturucu ticaretine Onix darbesi

Gaziantep'te hassa burunlu dedektör köpek Onix'in şüphelendiği kamyondan 83 kilo esrar ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin durdurulan bir tırda dedektör köpek Onix ile yaptığı aramada 83 kilo eszrar, bin 370 paket gümrük kaçağı sigara ile 50 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Çalışma kapsamında uyuşturucu sevkıyatında kullanılan kamyonu tespit eden ekipler takibe aldıkları aracı Gaziantep doğu gişelerinde bulunan uygulama noktasında durdurdu. Durdurulan kamyonda hassa burunlu dedektör narkotik köpeği Onix'in yaptığı aramada tepki gösterdiği alan ekipler tarafından arandığında, araca zulalanmış halde 84 parçadan oluşan toplam 83 kilo 780 gram kubar esrar ele geçirildi. Kamyon şoförü gözaltına alınırken uyuşturucunun bağlantılarının bulunması için çalışma başlatıldı.

"KOM Şubeden kaçak sigara ve tütüne geçit yok"

Gaziantep İl Eminyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Şehitkamil ilçesi Karacaahmet Mahallesinde bulunan bir iş yerine düzenlediği operasyonda bin 370 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken yine Şehitkamil ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo şirketinde ise yapılan aramada 2 kolide yapılan incelemede 50 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Operasyon sonucu bir kişi yakalanıp gözaltına alınırken soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.

Uyuşturucu ticaretine Onix darbesi

Kaynak: İHA

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