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Uyuşturucu ticaretine jandarma operasyonu

Uyuşturucu ticaretine jandarma operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi jandarmanın takibi sonucu uyuşturucu madde ve silahla yakalanarak gözaltına alındı.

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SAMSUN (İHA) - Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi jandarmanın takibi sonucu uyuşturucu madde ve silahla yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi edinilen O D.'yi (27) takibe aldı. Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, aracıyla uyuşturucu sattığı ileri sürülen O.D.'yi Atakum Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte Çatalçam Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. O.D. ile birlikte 9 paket satışa hazır metamfetamin maddesi, hassas terazi, 3 gram kubar esrar, 16 adet sentetik ecza, 1 adet 9 mm tabanca, 1 adet 7.65 mm tabanca ve 3 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi. Jandarmadaki sorgulanması tamamlanan O.D. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Uyuşturucu ticaretine jandarma operasyonu

Uyuşturucu ticaretine jandarma operasyonu

Uyuşturucu ticaretine jandarma operasyonu

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