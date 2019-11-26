Uyuşturucu ticaretine gözaltı
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Uyuşturucu ticaretine gözaltı

Samsun'da uyuşturucu sattığı iddia edilen 1 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

26.11.2019 12:05 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:10
Uyuşturucu ticaretine gözaltı

'da uyuşturucu sattığı iddia edilen 1 kişi tarafından gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldıkları Y.Ö.'nün evinde yaptığı aramada satışa hazır 5 paket halinde 2,13 gram bonzai ile geçirdi. Gözaltına alınan Y.Ö., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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