Uyuşturucu Ticaretine Gözaltı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi edinilen A.Ç. isimli şüpheliyle ilgili olarak yaptıkları çalışmada zanlıyla teması görülen C.A. isimli şüpheliden 21 kapsül sentetik ecza elde edildi. C.A. 'hakkında uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılırken, A.Ç. isimli şahıs ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. A.Ç.'de ele geçirilen ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 90 TL paraya el konuldu.

Polisteki sorgusu tamamlanan A.Ç., 'uyuşturucu ticareti' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA