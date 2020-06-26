Uyuşturucu ticaretine ceza yağdı Samsun'da 'uyuşturucu ticareti' suçundan yargılanan 2 kişiye ceza yağdı.

Samsun'da 'uyuşturucu ticareti' suçundan yargılanan 2 kişiye ceza yağdı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan haklarında dava açılan 3 kişinin yargılanması sona erdi. Mahkeme, Mehmet K.'yi 18 yıl hapis ve 36 bin lira da adli para cezasına çarptırırken, Hakan B.'ye ise 6 yıl hapis ve 12 bin lira da adli para cezası verdi.

F.İ.'nin de beraatine hükmetti. - SAMSUN

Kaynak: İHA