Uyuşturucu ticaretine ceza yağdı
Samsun'da 'uyuşturucu ticareti' suçundan yargılanan 2 kişiye ceza yağdı.
26.06.2020 16:06 | Son Güncelleme: 26.06.2020 17:07
Samsun'da 'uyuşturucu ticareti' suçundan yargılanan 2 kişiye ceza yağdı.
Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan haklarında dava açılan 3 kişinin yargılanması sona erdi. Mahkeme, Mehmet K.'yi 18 yıl hapis ve 36 bin lira da adli para cezasına çarptırırken, Hakan B.'ye ise 6 yıl hapis ve 12 bin lira da adli para cezası verdi.
F.İ.'nin de beraatine hükmetti. - SAMSUN
Kaynak: İHA