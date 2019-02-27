Uyuşturucu Ticaretine Ceza Yağdı

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan yargılanan 2 şahsa ceza yağdı.

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan haklarında dava açılan U.B. (21) ve E.İ.'nin (25) yargılanmaları sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasında U.B., "uyuşturucu ticareti" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırılırken, aynı suçtan yargılanan E.İ.'ye ise 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezası verildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA