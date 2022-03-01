Uyuşturucu ticaretine adli kontrol

SAMSUN (İHA) - Samsun'dan 'uyuşturucu ticareti' suçundan gözaltına alınan bir kişi mahkemece adli kontrol şatıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptıkları takip ve çalışmalar sonucu 'uyuşturucu sattığı' ileri sürülen V.K.'yi ve V.K. ile bağlantısı bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların üzerlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1,18 gram metamfetamin ve 0,45 gram bonzai ele geçirildi. İfadesi alınan bir kişi serbest bırakılırken, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edilen V.K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa