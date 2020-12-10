Uyuşturucu ticaretine adli kontrol
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Uyuşturucu ticaretine adli kontrol

10.12.2020 14:52 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:57
Uyuşturucu ticaretine adli kontrol

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddia edilen E.K. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen E.K. çıkardığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden koca tutuklandı, eşine adli kontrol
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden koca tutuklandı, eşine adli kontrol
Uyuşturucu ticaretinden 1 tutuklama, 1 adli kontrol
Uyuşturucu ticaretinden 1 tutuklama, 1 adli kontrol
Camiye zarar veren şahıs, adli kontrolle serbest
Camiye zarar veren şahıs, adli kontrolle serbest
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mustafa Destici Ali Mahir Başarır
Magazin Öykü Çelik Cemal Hünal Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe
Spor Samatta Okan Buruk Samet Aybaba Burak Yılmaz Ali Palabıyık
Tüm Haberler Psg Ankara Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uyuşturucu ticaretine adli kontrol - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 14:57:30. #1.15#
title