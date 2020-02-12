Uyuşturucu ticaretine adli kontrol
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Uyuşturucu ticaretine adli kontrol

Samsun'da bir kişi uyuşturucu ticareti suçundan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

12.02.2020 18:16 | Son Güncelleme: 12.02.2020 18:16
Uyuşturucu ticaretine adli kontrol

'da bir kişi suçundan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldıkları C.B. ile irtibat kuran 1 kullanıcı şahıstan 1,59 gram bonzai ele geçirerek uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yaptı. Soruşturmanın devamında 24,80 gram sentetik kannabinoid maddesi ve 1 adet sentetik kannabinoid maddesi katkılı sigara ile yakalanan C.B. gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan C.B. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren C.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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