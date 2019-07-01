Uyuşturucu ticaretine adli kontrol
Samsun'da "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddia edilen şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'da "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddia edilen şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarari bilgiler doğrultusunda 2 kişiden 7,31 gram bonzai ele geçirdi. Söz konusu şahıslara bonzai sattığı iddia edilen S.C. ise 0,47 gram bonzai ile yakalandı.
Polisteki sorgusu tamamlanan S.C. bugün "uyuşturucu ticareti" suçundan çıkardığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
Kaynak: İHA
YORUMLAR
İmamoğlu, "İstifa eden genel sekreter ve yardımcılarıyla ilgili bir temasınız oldu mu?" sorusuna yanıt verdi
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer'in eşinin belediyede işe başladığı iddialarını yalanladı
Son Dakika Haberleri
17:31 - Tuzla Aydınlı'da ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.