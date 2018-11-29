Uyuşturucu Ticaretine Adli Kontrol

Uyuşturucu Ticaretine Adli Kontrol

Samsun’da 1 şahıs ’uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu Ticaretine Adli Kontrol

Samsun'da 1 şahıs 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu ticareti yaptığı' iddia edilen R.M.'yi (56) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan R.M. 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren R.M., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

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