Uyuşturucu Ticaretine Adli Kontrol
Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen genç, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen genç, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddiasıyla aranan 20 yaşındaki F.M.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen F.M., savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. F.M., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
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