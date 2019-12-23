Uyuşturucu ticaretine 8 yıl 4 ay hapis cezası

23.12.2019 14:21 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:26

Kayseri'de 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılanan 1 kişiye, mahkemece 8 yıl 4 ay hapis cezası ve 16 bin 660 TL adli para cezası verildi.



Kayseri Adalet Sarayı 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Y.T., A.P., tanıklar ve avukat hazır bulundu. Mahkemede kendilerini savunan Y.T. ve A.P., uyuşturucu ticareti yapmadıklarını, sadece içtiklerini söyledi.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda A.P.ye 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ve 16 bin 600 TL adli para cezası verirken, Y.T.'ye ise 2 yıl hapis cezası vererek cezayı 5 yıl erteledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA