Uyuşturucu ticaretine 8 yıl 4 ay hapis - Haberler
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Uyuşturucu ticaretine 8 yıl 4 ay hapis

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uyuşturucu ticaretine 8 yıl 4 ay hapis

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi yargılandığı mahkemece 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi yargılandığı mahkemece 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen A.S. 147 adet sentetik ecza, 91 adet ecstasy uyuşturucu hap ve 22,97 gram metamfetamin maddesi ile yakalandığı ve yaklaşık 4 ay önce tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.S. hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında A.S.'nin mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliyesine karar verildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti, Metamfetamin, Uyuşturucu, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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