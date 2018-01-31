Uyuşturucu Ticaretine 6 Yıl 3 Ay Hapis
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Uyuşturucu Ticaretine 6 Yıl 3 Ay Hapis

Samsun’da "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanan bir kişi yargılandığı mahkeme tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliyesine karar verilirken, tutuksuz yargılanan bir kişi ise beraat etti.

Uyuşturucu Ticaretine 6 Yıl 3 Ay Hapis

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanan bir kişi yargılandığı mahkeme tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliyesine karar verilirken, tutuksuz yargılanan bir kişi ise beraat etti.

Samsun'da bonzai sattığı iddia edilen ve "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanan Engincan A.(23) ile tutuksuz bulunan Gökhan C.'nin yargılanmaları sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davada Engincan A., "uyuşturucu ticareti" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak tutuklu hali göz önünde bulundurulup tahliyesina karar verildi. Tutuksuz yargılanan Gökhan C. ise beraat etti. - SAMSUN

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