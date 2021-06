Uyuşturucu ticaretine 5 yıl hapis, 10 bin lira para cezası

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu hapla yakalanıp tutuklanan bir kişi, yargılandığı mahkemece 5 yıl hapis, 10 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Olay, Tekkeköy ilçesinin Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 40 yaşındaki M.E.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini elde etti. Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.E.'nin kaldığı adrese operasyon düzenledi. Gözaltına alınan M.E. ile birlikte 167 kapsül satışa hazır sentetik ecza ele geçirildi. M.E., "uyuşturucu ticareti" suçundan 12 Mart'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.E. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın son duruşmasında suçlamaları kabul etmeyen M.E. "uyuşturucu ticareti" suçundan 5 yıl hapis, ayrıca 10 bin lira da adli para cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı