Uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama

Kirşehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiası ile polis ekiplerince yakalanan 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kirşehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiası ile polis ekiplerince yakalanan 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Terme Caddesindeki organize sanayi bölgesi girişinde yaptıkları yol kontrolünde Adana ve Aksaray plakalı iki otomobili durdurdu. Araçlarda yapılan aramada 37,75 gram metamfetamin, 49 adet ecstasy hap, 8 gram kokain, 1,67 gram bonzai ve 0,63 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Ş.C., M.Ö., U.Ç., M.K. ve A.H. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı