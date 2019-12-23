Uyuşturucu ticaretine 4 yıl 2 ay hapis cezası
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Uyuşturucu ticaretine 4 yıl 2 ay hapis cezası

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan bir kişi mahkemece 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

23.12.2019 15:35 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:40
Uyuşturucu ticaretine 4 yıl 2 ay hapis cezası

'da suçundan yargılanan bir kişi mahkemece 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davada, "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanan E.Y.'nin yargılanması sona erdi. Sentetik ecza ilaç sattığı iddia edilen E.Y. davanın ilk duruşmasında mahkemece 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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