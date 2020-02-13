Uyuşturucu ticaretine 4 yıl 2 ay hapis
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Uyuşturucu ticaretine 4 yıl 2 ay hapis

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan 1 kişi mahkemece 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

13.02.2020 19:25 | Son Güncelleme: 13.02.2020 19:25
Uyuşturucu ticaretine 4 yıl 2 ay hapis

'da suçundan yargılanan 1 kişi mahkemece 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Edinilen bilgiye göre, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakkında dava açılan E.Z.'nin yargılanması sona erdi. Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada E.Z., 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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