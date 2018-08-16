Uyuşturucu Ticaretine 3 Tutuklama Daha

İstanbul'dan Samsun'a 9 bin 842 adet ekstasy hap getirilmesi olayıyla ilgili 3 kişi daha tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, 18 Mayıs tarihinde İstanbul'dan Samsun'a piyasaya sürmek üzere 9 bin 842 adet ekstasy hap nakli yapan 3 şüpheli, ekiplerin sıkı takibi sonucunda eş zamanlı operasyon kapsamında yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilirken, genişletilen soruşturma kapsamında, olayla bağlantısı olduğu iddia edilen Ayhan Y., Sedat C. ve Mehmet Y. düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN