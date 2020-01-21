Uyuşturucu ticaretine 2 adli kontrol
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Uyuşturucu ticaretine 2 adli kontrol

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

21.01.2020 16:17 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:22
Uyuşturucu ticaretine 2 adli kontrol

'da yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı oldukları 1 kişiye uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisini aldıkları F.M. ve T.G.'yi aynı araç içerisinde 12 adet ekstasy hap ve 56 kapsül sentetik ecza ile yakaladı. Soruşturmanın devamında 1 şahsın ikametinde yapılan aramada 107 adet ekstasy hap ve 120 kapsül sentetik ecza ele geçirildi. F.M. ve T.G. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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