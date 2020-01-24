Uyuşturucu ticaretine 15 yıl hapis, 30 bin lira para cezası
Haberler » 3. Sayfa » Uyuşturucu ticaretine 15 yıl hapis, 30 bin lira para cezası - Haberler

Uyuşturucu ticaretine 15 yıl hapis, 30 bin lira para cezası

Samsun'da "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan yargılanan bir kişi mahkemece 15 yıl hapis ve 30 bin lira da adli para cezası çarptırıldı.

24.01.2020 15:16 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:21
Uyuşturucu ticaretine 15 yıl hapis, 30 bin lira para cezası

'da " yapmak" suçundan yargılanan bir kişi mahkemece 15 yıl hapis ve 30 bin lira da adli para cezası çarptırıldı.


Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakkında dava açılan Berkay Y.Ç.'nin yargılanması sona erdi. Mahkeme tutuksuz olarak yargılanan Berkay Y.Ç.'yi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira da adli para cezasına çarptırdı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

3. Sayfa

Son Dakika Haberleri