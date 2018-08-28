Uyuşturucu Ticaretine 15 Yıl 7 Ay Hapis

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanan bir kişi yargılandığı mahkemece 15 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da bonzai adlı uyuşturucu sattığı tespit edilen ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Mehmet A.G. hakkında "uyuşturucu ticareti" suçundan dava açıldı. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davada tutuklu olarak yargılanan Mehmet A.G., 15 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verilirken, aynı suçtan tutuksuz olarak yargılanan M.F.K. ise beraat etti. - SAMSUN