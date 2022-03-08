Uyuşturucu ticaretine 15 yıl 7 ay 15 gün hapis - Haberler

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Uyuşturucu ticaretine 15 yıl 7 ay 15 gün hapis

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uyuşturucu ticaretine 15 yıl 7 ay 15 gün hapis

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan bir kişi mahkemece 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin 240 lira da adli para cezasına çarptırıldı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan bir kişi mahkemece 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin 240 lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davada, uyuşturucu ticareti suçundan hakkında dava açılan Ahmet S.'nin yargılanması sona erdi. Mahkeme toplanan deliller doğrultusunda Ahmet S.'yi 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve ayrıca 31 bin 240 lira da adli para cezasına çarptırdı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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