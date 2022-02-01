Uyuşturucu ticaretine 15 yıl 7,5 ay hapis - Haberler
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Uyuşturucu ticaretine 15 yıl 7,5 ay hapis

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uyuşturucu ticaretine 15 yıl 7,5 ay hapis

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan hakkında dava açılan bir kişi 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve ayrıca 31 bin 240 lira da adli para cezasına çarptırıldı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan hakkında dava açılan bir kişi 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve ayrıca 31 bin 240 lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu Atakum ilçesinde uyuşturucu sattığı tespit edilen A.K., gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan A.K. hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davarın son duruşmasında tutuksuz olarak yargılanan A.K. mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis, ayrıca 31 bin 240 lira da adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Narkotik, Samsun, 3. Sayfa, Haber

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