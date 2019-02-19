Uyuşturucu Ticaretine 13 Yıl 9 Ay Hapis
Samsun'da "uyuştucu ticareti" suçundan yargılanan bir kişi 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun'da "uyuştucu ticareti" suçundan yargılanan bir kişi 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanan Turan U.'nun (21) yargılanması sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında Turan U., mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi. - SAMSUN
Kaynak: İHA
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