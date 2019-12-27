Uyuşturucu ticaretine 12 yıl hapis

27.12.2019 18:40 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:45

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan 1 kişi 12 yıl hapis, 24 bin lira da adli para cezası çarptırılırken, 2 kişi ise beraat etti.



Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan M.U. ile tutuksuz olan F.K. ile Z.Y. adlı kadının yargılanması sona erdi. Mahkeme, tutuklu yargılanan M.U.'yu 12 yıl hapis, 24 bin lira da adli para cezasına çarptırdı. F.K. ile Z.Y. adlı kadın ise beraat etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA