Uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama, 3 adli kontrol
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Uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama, 3 adli kontrol

Uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama, 3 adli kontrol
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları iddia edilen 1 kişi mahkemece tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları iddia edilen 1 kişi mahkemece tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a satış amaçlı yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisini aldı. Narkotik polisi, şüpheliler Ö.E., Ü.Ö. ve Azerbaycan uyruklu A.G. adlı kadınla ilgili teknik ve fiziki takip başlattı. Operasyon için düğmeye basan narkotik dedektifleri, uyuşturucu tacirlerinin İstanbul'dan Kastamonu ve Sinop üzerinden Samsun'a ulaşmak için yola çıktıklarını tespit etti. Narkotik polisin tarafından takipte olan araç Samsun'un Bafra ilçesi, Osmanbeyli mevkisinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Araçta bulunan Ö.E. ve O.T. ile birlikte 487,81 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonun devamında Bafra ilçesindeki bir adrese yapılan operasyonda Ü.Ö. ile Azerbaycan uyruklu A.G. adlı kadın yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Sularla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulanan Ö.E., Ü.Ö. ve Ö.O.T. ile A.G. adlı kadın "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ö.E. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, Ü.Ö., Ö.O.T. ve G.A. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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