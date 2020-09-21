Uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama, 2 adli kontrol
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama, 2 adli kontrol

Samsun'un Bafra ilçesinde narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama, 2 adli kontrol
21.09.2020 18:25 | Son Güncelleme: 21.09.2020 18:29

Samsun'un Bafra ilçesinde narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bafra Grup Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda İshaklı Mahallesi Ataseven Sokak üzerinde bulunan bir ikamette 237,26 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu içme aparatı ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 900 lira para ele geçirilmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Bafra Adliyesine sevk edildi. A.Ö., tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, F.K.ve M.S. isimli şahıslar mahkemece adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Hazal Kaya Şevket Çoruh İsmail Dümbüllü Farah Zeynep Abdullah
Spor Sörloth Erol Bulut Arda Turan Jimmy Durmaz Rıza Çalımbay
Daha Fazla Ateş Bursa Çocuk Atama
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama, 2 adli kontrol - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 18:33:32. #1.15#
title