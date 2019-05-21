Uyuşturucu Ticaretine 1 Tutuklama

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hakkında irtibatlı olduğu şahıslara Çiftlik Mahallesi ve civarında uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi elde edilen H.M. isimli şahsı takibe aldı. Söz konusu şahıs ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda, şüpheli şahıs Zafer Mahallesi'nde yanındaki bir şahıs ile birlikte yakalandı. Narkotik polisi H.M.'nin üzerinden 35 adet, yanındaki şahıstan ise 56 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza elde etti. Soruşturmanın devamında H.M.'nin Kalkanca Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada 0,50 gram esrar maddesi elde edildi.

H.M. ile birlikte müşterek hareket ettiği tespit edilen M.G.'nin Yenidoğan Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada 2,35 gram esrar maddesi, 5 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgulamaları tamamlanan H.M. ve M.G. "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcıya ifade veren 2 şahıs tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.M. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.G. ise tutuklandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA