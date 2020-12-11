Uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama, 1 adli kontrol
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Uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama, 1 adli kontrol

11.12.2020 18:35 | Son Güncelleme: 11.12.2020 18:39
Uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama, 1 adli kontrol

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan 1 kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan 1 kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldığı E.T.'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 1,31 gram esrar maddesi, 0,25 gram metamfetamin maddesi, 14 kapsül sentetik ecza ile olayla bağlantılı bir başka adreste de 3,11 gram esrar maddesi, 0,10 gram metamfetamin maddesi ve 97 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Soruşturma kapsamında olayla ilgisi olduğu tespit edilen G.U. adlı genç kadın ile E.Ö. gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan G.U. ve E.Ö. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren G.U. adlı kadın mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.Ö. ise tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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