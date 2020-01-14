Uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama, 1 adli kontrol
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Uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama, 1 adli kontrol

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

14.01.2020 18:35 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:40
Uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama, 1 adli kontrol

'da "" suçundan 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçesi ile il merkezinde 2 ayrı operasyon düzenledi. Samsun il merkezinde A.S., 19 Mayıs ilçesinde ise H.K. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan bir iki şahısla birlikte toplam paketler halinde 252.44 gram esrar maddesi, 2 adet ecstasy hap ve 0.15 gram kenevir tohumu elde edildi. Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.S. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, H.K. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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