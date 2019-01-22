Uyuşturucu Ticaretine 1 Tutuklama, 1 Adli Kontrol

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan adliyeye sevk edilen 1 şahıs mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi edinilen G.G. ve O.İ. isimli şahıslarla ilgili olarak yaptıkları çalışmalarda, G.G. ve O.İ. ile fiziki temas kuran 4 kullanıcıdan 10 adet ekstasy uyuşturucu hap ve 4 adet uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza elde etti. Olayla ilgili G.G. ile O.İ.'nin içerisinde bulunduğu otomobil de durdurularak söz konusu zanlılardan 172 adet ekstasy hap ele geçirildi. Soruşturmanın devamında O.İ.'nin evinde yapılan aramada 939 adet, G.G.'nin evinde yapılan aramada ise 2 adet daha ekstasy uyuşturucu hap elde edildi.

Gözaltına alınan 4 zanlı hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılıp ifadeleri alındıktan sonra savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, O.İ ve G.G. ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.İ. mahkemece tutuklanırken, G.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA