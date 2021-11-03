Uyuşturucu ticaretine 1 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uyuşturucu ticaretine 1 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uyuşturucu ticaretine 1 gözaltı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi, polisin takibi sonucu gözaltına alındı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi, polisin takibi sonucu gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı ileri sürülen A.D.'yi takibe aldı. A.D.'nin ikametinde yapılan aramada, 0,23 gram esrar maddesi ve 0,50 gram bonzai (sentetik kannabinoid maddesi) ele geçirildi.

Olayda A.D. isimli şahıs gözaltına alındı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Eski kız arkadaşı ile kocasını rehin alan adamı, polis etkisiz hale getirdi

Eski kız arkadaşı ile kocasını rehin alan adamı, polis etkisiz hale getirdi

 Otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

 Eski sevgilisinin yanında gördüğü adamı sırtından vurup öldürdü

Eski sevgilisinin yanında gördüğü adamı sırtından vurup öldürdü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title